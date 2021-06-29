Актер сериала «Полицейский с Рублевки» умер в 32 года

В Костроме умер российский актер Ростислав Гулбис. Об этом сообщает Life.

Звезде сериала «Полицейский с Рублевки» было 32 года. Причина внезапной смерти не уточняется. Как пояснила агент артиста Екатерина Гольцман, «официальный диагноз пока не дали». По ее словам, девушка Гулбиса уверена, что причиной случившегося является ошибка врачей, которые не смогли помочь мужчине при приступе острого панкреатита. Гольцман добавила, что друзья, близкие и коллеги актера в шоке от произошедшего.

Ростислав Гулбис родился 28 февраля 1989 года. Он прославился благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как «Кома», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Все и сразу», «Практика», «Любит не любит» и «Бесследно». Последней киноработой артиста стала картина Сарика Андреасяна «Проклятый чиновник», вышедшая 24 июня этого года. В ленте также снялись Любовь Толкалина, Максим Лагашкин, Елизавета Арзамасова, Алексей Маклаков и Владимир Сычев.