Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лесков умер в Санкт-Петербурге, сообщает «МК».

«Александр Лесков умер на 74-м году жизни», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Лесков играл на сценах многих театров, включая Малый драматический — Театр Европы, Большой драматический, Ленком. Актер получил массовую известность после съемок в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Спецназ», «Ворон», «Гончие».

В начале июня в возрасте 45 лет умер российский актер Андрей Погребинский. Информацию о смерти Погребинского подтвердила мать актера. Причина смерти не уточняется. Он играл в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментозавры», «Дружина», «Ментовские войны-8», «Рюриковичи. История первой династии».