Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Российский актер Андрей Погребинский умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Пятый канал.

Информацию о смерти Погребинского подтвердила мать актера. Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.

В фильмографии Андрея Погребинского насчитывается более полусотни работ. Он играл в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментозавры», «Дружина», «Ментовские войны-8», «Рюриковичи. История первой династии».

В феврале в Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет умер советский и российский актер, заслуженный артист Александр Жданов, в том числе известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Актер скончался от затяжной болезни.