Умер ведущий актер российских мюзиклов Владимир Ябчаник

Умер ведущий актер российских мюзиклов и кино Владимир Ябчаник. Об этом сообщил на своей странице в Facebook артист эстрады Ефим Шифрин.

«Сегодня не стало Володи Ябчаника. Светлая память...» — написал шоумен, добавив в комментариях к публикации, что причиной смерти стал инсульт. Ябчаник скончался на 57-м году жизни.

Владимир Ябчаник родился 21 сентября 1965 года в городе Дрогобыч в Львовской области. Профессиональное образование он получил в Симферопольском театральном институте при Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького. С 2013 года служил в Московском театре мюзикла. В 2017 году был номинирован на театральную премию «Золотая маска» в категории «Оперетта-Мюзикл / Лучшая мужская роль» за роль Порфирия в спектакле «Преступление и наказание».

На счету Ябчаника десятки работ в отечественных постановках мюзиклов, среди которых «Норд-Ост», «Дракула», We Will Rock You, «Преступление и наказание», «Чайка» и другие. Он также принимал участие в съемках кино- и телепроектов. В качестве вокалиста он выступал в шоу «Танцы со звездами» и «Победитель получит все».