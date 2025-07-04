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21:19, 4 июля 2025Бывший СССР

Президент Грузии предложил помилование оппозиционерам при одном условии

Президент Грузии предложил помилование оппозиционерам при их участии в выборах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что устроит помилование заключенным оппозиционерам, если они намерятся участвовать в местных выборах в октябре. Его слова передает ТАСС.

«Предлагаю всем осужденным политикам обратиться ко мне с заявлением о помиловании и подтвердить в нем желание участвовать в выборах. В случае подобного обращения незамедлительно издам акт о помиловании соответствующих заключенных», — написал президент.

По его словам, важно, чтобы в местных муниципальных выборах приняли участие все политические партии и смогли провести полноценные предвыборные кампании.

Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии больше нет оппозиции, ее не поддерживает грузинский народ. Он также отметил, что для властей страны приоритетом является позиция грузинского народа.

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