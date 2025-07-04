Премьер Грузии заявил об уничтожении оппозиции в стране

Премьер Грузии Кобахидзе: Оппозиция в стране полностью уничтожена

В Грузии больше нет оппозиции, ее не поддерживает грузинский народ. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в беседе с телекомпанией Imedi.

«Мы видим, каково отношение грузинского общества к политическим процессам и политическим субъектам. Отношение общества выражается в том, что оппозиция полностью уничтожена», — сказал политик.

Кобахидзе подчеркнул, что представители оппозиции лишились всяческой поддержки со стороны общества. Он также отметил, что для властей страны приоритетом является позиция грузинского народа.

Премьер-министр напомнил, что за четыре года в республике было четыре попытки революции, и все они «управлялись извне», но в итоге общество сумело защитить независимость и суверенитет своей страны.

Ранее стало известно, что власти Грузии впервые задействовали закон об иноагентах, начав проверку финансирования пяти неправительственных организаций.