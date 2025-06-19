В Грузии стали проверять финансирование пяти НПО по закону об иноагентах

Антикоррупционное бюро Грузии затребовало данные о бенефициарах пяти неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщает газета «Взгляд».

Издание отмечает, что все эти НПО считаются аффилированными с радикальной оппозицией и публично выступают за смену власти в Грузии. Согласно закону, если организации откажутся предоставить информацию об источниках и целях финансирования, им грозит штраф до 3,7 тысячи долларов. При повторном отказе предусмотрено заключение на срок до пяти лет.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что НАТО не рассматривает членство Грузии и Украины в альянсе в среднесрочной перспективе. «Давайте посмотрим, как все будет развиваться в будущем», — заключил он.

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о неудавшейся попытке Европы повторить Майдан в Грузии. Российский сенатор отметил, что республика первой из стран-кандидатов в члены Евросоюза отказалась следовать предписаниям Брюсселя во внутренней и внешней политике, в частности, в антироссийской риторике.