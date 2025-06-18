В Грузии высказались о членстве в НАТО

Кобахидзе: НАТО не рассматривает членство Грузии и Украины в альянсе

НАТО не рассматривает членство Грузии и Украины в альянсе в среднесрочной перспективе. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Что касается отношений НАТО и Грузии, вы можете видеть, как развивались события в последнее время. НАТО заявляет, что они не обсуждают вступление Украины и Грузии... в ближайшей или среднесрочной перспективе, что является фактом и данностью. Давайте посмотрим, как все будет развиваться в будущем», — сказал он.

Ранее британский дипломат, эксперт по вопросам безопасности Ян Прауд заявил, что вступление Грузии в НАТО приведет к войне с Россией, для которой подобный сценарий является неприемлемым и угрожает национальным интересам. Он также подчеркнул, что политика введения антироссийских санкций оказалась провальной.

До этого власти Грузии приняли решение о закрытии с 1 июля информационного центра НАТО и Евросоюза. О причинах закрытия центра не сообщается.