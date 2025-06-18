Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:17, 18 июня 2025Бывший СССР

В Грузии высказались о членстве в НАТО

Кобахидзе: НАТО не рассматривает членство Грузии и Украины в альянсе
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

НАТО не рассматривает членство Грузии и Украины в альянсе в среднесрочной перспективе. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Что касается отношений НАТО и Грузии, вы можете видеть, как развивались события в последнее время. НАТО заявляет, что они не обсуждают вступление Украины и Грузии... в ближайшей или среднесрочной перспективе, что является фактом и данностью. Давайте посмотрим, как все будет развиваться в будущем», — сказал он.

Ранее британский дипломат, эксперт по вопросам безопасности Ян Прауд заявил, что вступление Грузии в НАТО приведет к войне с Россией, для которой подобный сценарий является неприемлемым и угрожает национальным интересам. Он также подчеркнул, что политика введения антироссийских санкций оказалась провальной.

До этого власти Грузии приняли решение о закрытии с 1 июля информационного центра НАТО и Евросоюза. О причинах закрытия центра не сообщается.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы его деактивируем навсегда». Российского миллиардера задержали в Армении. В чем причина его конфликта с Пашиняном?

    В России объяснили предостережение США по конфликту Ирана и Израиля

    В Одессе чиновников заподозрили в краже выделенных на могилы бойцов ВСУ средств

    Задержанного в Армении бизнесмена Карапетяна перевели в СК

    Военкор раскрыл деталь взятия села в Сумской области

    В Офисе Зеленского отреагировали на сворачивание Трампом группы давления на Россию

    Появились подробности о жизни оскорбившей бойцов СВО блогерши

    Россиянин два года тайно насиловал свою маленькую падчерицу

    Япония переведет Украине миллиарды долларов из российских активов

    Над российскими регионами перехватили 13 украинских БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости