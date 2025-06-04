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18:24, 4 июня 2025Бывший СССР

Грузия закрыла информационный центр НАТО и ЕС

Грузия с 1 июля закрывает информационный центр НАТО и ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Власти Грузии приняли решение о закрытии с 1 июля информационного центра НАТО и Евросоюза (ЕС). Об этом в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил представитель центра Темур Сукашвили.

«Какие еще нужны доказательства, чем это, что лидеры страны собираются полностью изменить курс и перекрыть все пути, ведущие в Евросоюз или НАТО? В этих условиях снова подует северный ветер (и он все еще дует)», — говорится в публикации.

О причинах закрытия центра не сообщается.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили рассказал об усилении давления Запада на страну после начала Россией специальной военной операции на Украине. По его словам, чиновники в Брюсселе пользовались тем, что Тбилиси был кандидатом на членство в Евросоюзе, чтобы принудить республику к враждебным действиям против Москвы.

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