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11:31, 31 мая 2025Бывший СССР

Президент Грузии заявил о давлении Запада после начала спецоперации

Президент Грузии Кавелашвили заявил о давлении Запада после начала СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о давлении Запада после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

«И поскольку Грузия является кандидатом [на вступление в сообщество — прим. «Ленты.ру»], этот факт используется для давления на нее», — пояснил он.

По его словам, начало СВО стало одним из факторов давления против Грузии со стороны Европы и США. Тбилиси отказался, после чего в стране начали провоцироваться процессы, добавил Кавелашвили. При этом давление через НПО, которые финансировались Агентством США по международному развитию (USAID).

«Страны, которые раньше поддерживали нашу территориальную целостность, начали применять двойные стандарты, которые угрожали целостности нашей страны, и у них были здесь свои союзники», — заключил президент.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что предупреждения посольств Франции и Польши своим гражданам об участившихся случаях отказа во въезде в Грузию для иностранцев являются ударом по экономике республики.

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