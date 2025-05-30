В Грузии рассказали об атаке на экономику со стороны Франции и Польши

Папуашвили рассказал об атаке на экономику Грузии со стороны Франции о Польши

Предупреждения посольств Франции и Польши своим гражданам об участившихся случаях отказа во въезде в Грузию для иностранцев являются ударом по экономике республики. Об этом сообщил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает NEWSGEORGIA.

По его словам, утверждения о массовых отказах во въезде на грузинской границе не соответствуют действительности. Он привел сравнительную статистику отказов и депортаций, согласно которой в 2024–2025 годах Грузия отказала во въезде лишь 9 гражданам Польши, тогда как Польша не пустила 1250 граждан Грузии. Он добавил, что Грузия отказала 16 гражданам Франции, а Франция 145 гражданам Грузии

Ранее Папуашвили заявил, что Европейский союз (ЕС) финансирует протестные акции в Грузии. По его словам, деньги из бюджета ЕС потрачены на лоббирование антиправительственных настроений.

До этого Грузия сократила срок безвиза для граждан Украины.