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10:29, 30 мая 2025Бывший СССР

В Грузии рассказали об атаке на экономику со стороны Франции и Польши

Папуашвили рассказал об атаке на экономику Грузии со стороны Франции о Польши
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Шалва Папуашвили

Шалва Папуашвили. Кадр: 24 на 7 / YouTube

Предупреждения посольств Франции и Польши своим гражданам об участившихся случаях отказа во въезде в Грузию для иностранцев являются ударом по экономике республики. Об этом сообщил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает NEWSGEORGIA.

По его словам, утверждения о массовых отказах во въезде на грузинской границе не соответствуют действительности. Он привел сравнительную статистику отказов и депортаций, согласно которой в 2024–2025 годах Грузия отказала во въезде лишь 9 гражданам Польши, тогда как Польша не пустила 1250 граждан Грузии. Он добавил, что Грузия отказала 16 гражданам Франции, а Франция 145 гражданам Грузии

Ранее Папуашвили заявил, что Европейский союз (ЕС) финансирует протестные акции в Грузии. По его словам, деньги из бюджета ЕС потрачены на лоббирование антиправительственных настроений.

До этого Грузия сократила срок безвиза для граждан Украины.

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