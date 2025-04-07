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11:41, 7 апреля 2025Бывший СССР

В Грузии назвали спонсоров продолжающихся протестов

Папуашвили: ЕС финансирует протестные акции в Грузии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Европейский союз (ЕС) финансирует протестные акции в Грузии. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, передает Первый канал Грузии.

«Перед парламентскими выборами мы видели, что деньги ЕС тратятся на ведение предвыборной кампании против «Грузинской мечты», — заявил он. По его словам, деньги из бюджета ЕС потрачены на лоббирование антиправительственных настроений.

До этого пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протесты беспрерывно продолжаются в городах республики 140 дней. Они начались осенью 2024 года, после выборов в парламент страны и отказа властей правящей партии «Грузинская мечта» от интеграции Грузии в ЕС до 2028 года.

Ранее в соседней с Грузией Армении президент республики Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении Еревана вступить в Евросоюз.

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