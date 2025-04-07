В Грузии назвали спонсоров продолжающихся протестов

Европейский союз (ЕС) финансирует протестные акции в Грузии. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, передает Первый канал Грузии.
«Перед парламентскими выборами мы видели, что деньги ЕС тратятся на ведение предвыборной кампании против «Грузинской мечты», — заявил он. По его словам, деньги из бюджета ЕС потрачены на лоббирование антиправительственных настроений.
До этого пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протесты беспрерывно продолжаются в городах республики 140 дней. Они начались осенью 2024 года, после выборов в парламент страны и отказа властей правящей партии «Грузинская мечта» от интеграции Грузии в ЕС до 2028 года.
Ранее в соседней с Грузией Армении президент республики Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении Еревана вступить в Евросоюз.