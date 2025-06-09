Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 9 июня 2025Мир

Британия пригрозила Грузии войной с Россией

Дипломат Прауд пригрозил Грузии войной с Россией из-за вступления в НАТО
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Irakli Gedenidze / File Photo / Reuters

Вступление Грузии в НАТО приведет к войне с Россией, для которой подобный сценарий является неприемлемым и угрожает национальным интересам. Об этом заявил британский дипломат, эксперт по вопросам безопасности Ян Прауд в эфире телеканала «Имеди».

«Если вы хотите вступить в НАТО, то война с Россией гарантирована», — сказал дипломат.

Прауд добавил, что Грузии следует обратить внимание на пример Украины. В частности, он уточнил, что Североатлантический альянс не отправил ни одного солдата Киеву и ограничивается лишь «моральной помощью» и отправкой боеприпасов. Он также подчеркнул, что политика введения антироссийских санкций оказалась провальной.

Ранее власти Грузии приняли решение о закрытии с 1 июля информационного центра НАТО и Евросоюза (ЕС). Это произошло на фоне заявлений президента Грузии Михаила Кавелашвили об усилении давления Запада на страну после начала Россией специальной военной операции на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взятки, махинации с торгами и «дорожный картель». Что известно о задержанном мэре Красноярска и кто хотел его отставки?

    В ЛНР объяснили значение продвижения ВС России в Днепропетровской области

    ФСБ задержала готовивших диверсию на оборонном предприятии в Москве

    ВСУ ударили ракетами HIMARS по культурно-досуговому центру в российском приграничье

    В офисе Зеленского заявили о необходимости остановить Россию силой

    ФСБ предотвратила диверсию на оборонном предприятии в Москве

    В России не приняли извинения назвавшего священника «дебилом в рясе» Алаудинова

    Орудовавшего в России в 1990-х лесного маньяка заметили в рядах ВСУ. Он изощренно расправлялся с влюбленными парами в полнолуние

    Названа новая причина наступления России на Днепропетровскую область

    Британия пригрозила Грузии войной с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости