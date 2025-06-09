Дипломат Прауд пригрозил Грузии войной с Россией из-за вступления в НАТО

Вступление Грузии в НАТО приведет к войне с Россией, для которой подобный сценарий является неприемлемым и угрожает национальным интересам. Об этом заявил британский дипломат, эксперт по вопросам безопасности Ян Прауд в эфире телеканала «Имеди».

«Если вы хотите вступить в НАТО, то война с Россией гарантирована», — сказал дипломат.

Прауд добавил, что Грузии следует обратить внимание на пример Украины. В частности, он уточнил, что Североатлантический альянс не отправил ни одного солдата Киеву и ограничивается лишь «моральной помощью» и отправкой боеприпасов. Он также подчеркнул, что политика введения антироссийских санкций оказалась провальной.

Ранее власти Грузии приняли решение о закрытии с 1 июля информационного центра НАТО и Евросоюза (ЕС). Это произошло на фоне заявлений президента Грузии Михаила Кавелашвили об усилении давления Запада на страну после начала Россией специальной военной операции на Украине.