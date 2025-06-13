В России рассказали о неудавшейся попытке Европы повторить Майдан в одной стране

Пушков: Европе не удалось повторить Майдан в Грузии

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале рассказал о неудавшейся попытке Европы повторить Майдан в одной стране. Речь идет о Грузии.

Российский сенатор отметил, что республика первой из стран-кандидатов в члены Евросоюза отказалась следовать предписаниям Брюсселя во внутренней и внешней политике, в частности, в антироссийской риторике.

Пушков добавил, что попытка «фальсификации выборов с Грузией не сработала», они прошли наперекор желаниям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с ее агрессивной риторикой.

«Повторение Майдана в Тбилиси Евросоюзу не удалось. Власти Грузии сделали ставку на интересы своей страны, а не брюссельской либеральной диктатуры — и выиграли», — заключил сенатор.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии является зверем, которого боится Евросоюз. Политик отметил, что именно Грузия первой приняла решение сопротивляться, и добавил, что Венгрии близко такое чувство.

