Умер актер из фильма «Дневной дозор»

Актер Шухрат Иргашев, снявшийся в фильме «Дневной дозор», умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил режиссер Улугбек Юлдашев на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья, коллеги и поклонники кино, с нами больше нет народного артиста Узбекистана — Шухрата Ибрагимовича Иргашева, я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал режиссер.

По словам Юлдашева, о дате и месте прощания станет известно позднее.

В последние годы актер перенес инсульт и длительное время лечился от осложнений, передают «Известия».

Иргашев родился в Ташкенте 19 июня 1945 года. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А.Н. Островского, затем был зачислен в труппу Ташкентского русского драматического имени Максима Горького. Дебют актера в кино состоялся в 1966 году — он снялся в фильме «Нежность» узбекского режиссера Эльера Ишмухамедова. В 1989 году он был удостоен звания народного артиста Узбекской ССР.

Помимо «Нежности» и «Дневного дозора», Иргашев снялся в картинах «Это было в Коканде», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Боец». Также актер появился в сериалах «Склифосовский», «Меч», «Знахарь» и «Офицеры-2».