Умер звезда фильма «Моя большая греческая свадьба» Майкл Константин

Умер звезда фильма «Моя большая греческая свадьба», американский актер греческого происхождения Майкл Константин. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на родственников покойного.

Константин скончался 31 августа в своем доме в родном городе Рединг, штат Пенсильвания, в окружении семьи. Известно, что некоторое время до своей смерти артист болел. Ему было 94 года.

Майкл Константин родился 22 мая 1927 года в семье иммигрантов из Греции. Мировой публике он был наиболее известен по роли Костаса «Гаса» Портокалоса, отца Тулы Портокалос, в романтической комедии «Моя большая греческая свадьба» 2002 года выпуска, а также по его сиквелу 2016 года.

В США артиста знали и по работам на телевидении, в частности, по сериалу «Комната 222», за роль в котором он получил премию «Эмми» как лучший актер второго плана и номинацию на «Золотой глобус» в 1970 году. Константин также участвовал в создании таких сериалов и фильмов, как «Сумеречная зона», «Частный детектив Магнум», «Закон и порядок», «Детектив Раш», «Моя жизнь», экранизации Стивена Кинга «Худеющий» и других.