Умер обладатель семи премий «Эмми» Эдвард Аснер

Американский актер телесериалов и кино Эдвард Аснер умер в возрасте 91 года, написали его близкие в социальной сети Twitter. Артист скончался в собственном доме в Тарзане — пригороде Калифорнии, пишет New York Times.

«С сожалением сообщаем, что сегодня утром мирно умер наш любимый глава семьи. Слова не способны выразить нашу грусть. Поцелуй в голову — спокойной ночи, папа. Мы любим тебя», — отмечается в сообщении родственников в официальном Twitter-аккаунте актера.

За свою карьеру Аснер стал обладателем семи премий «Эмми», пять из которых ему вручили за роль одного героя — репортера Лу Гранта в «Шоу Мэри Тайлер Мур». Позже артист приобрел известность как актер озвучки: например, его голосом говорит Карл Фредриксен из популярного мультфильма «Вверх».

Ранее скончался американский актер сериала «Флэш» Майкл Нейдер, ему было 76 лет. Отмечается, что артист умер от онкологии.

