Умер актер сериала «Флэш»

Умер американский актер Майкл Нейдер. Об этом сообщает Variety.

«С тяжелым сердцем я делюсь новостью о кончине моего любимого Майкла. Мы прожили 18 замечательных лет вместе с собаками, которых мы приютили и взрастили», — говорится в заявлении супруги артиста Джоди Листер.

Она назвала Нейдера красивым и обаятельным человеком с множеством талантов и навыков. По словам Листер, в последние годы жизни актер работал над книгой о себе и зависимостях, с которыми он боролся всю жизнь. В 1997 году он был арестован за вождение в нетрезвом виде с 13-летней дочерью в машине, а в 2001 году — за продажу кокаина.

Артист скончался в Северной Калифорнии от рака. Ему было 76 лет.

Нейдер родился в Сент-Луисе, штат Миссисипи, в 1945 году. Он снимался в сериалах «Династия», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Детектив Раш», «Частный детектив Магнум», «Флэш», «Все мои дети» и «Как вращается мир». Кроме того, он появлялся в фильмах «Беглецы», «Как справиться с диким бикини» и «Трип».