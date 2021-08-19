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Актер из фильма «Убить Билла» умер после заражения коронавирусом

Японский актер Синъити Тиба скончался в возрасте 82 лет
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Кадр: фильм «Убить Билла»

Умер японский актер Синъити Тиба, известный по роли Хаттори Ханзо в фильме «Убить Билла». Об этом сообщает издание Oricon News.

После заражения коронавирусом у артиста развилась пневмония, которая и стала причиной его смерти. Актеру было 82 года.

Уточняется, что Тиба был госпитализирован еще 8 августа. С тех пор он находился в больнице, его состояние оставалось без улучшений.

Синъити Тиба, который также известен под псевдонимом Сонни Тиба, был не только актером, но и певцом, режиссером и мастером боевых искусств. При этом за свою жизнь он снялся более чем в 120 фильмах, включая картины «Манеры выживать 5+», «Суши гёл», «Тройной форсаж: Токийский дрифт», «Провал во времени», «Властелины стихий» и «Обреченный на одиночество».

В прошлом году актер из «Убить Билла 2» Кларк Миддлтон умер от неизлечимой болезни. 63-летний артист скончался из-за лихорадки Западного Нила — вирусного заболевания, которое в основном передается через укусы комаров.

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