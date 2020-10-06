Умер актер из «Твин Пикса» и «Убить Билла 2»

Американский актер Кларк Миддлтон скончался в возрасте 63 лет от неизлечимой болезни. Об этом сообщает Variety со ссылкой жену Миддлтона.

Артист умер в воскресенье, 4 октября. Причиной смерти стала лихорадка Западного Нила.

«Кларк был человеком с большой душой, всю жизнь игнорировал ограничения и защищал людей с ограниченными возможностями», — заявила супруга артиста Элисса.

Кларк Миддлтон снялся в таких культовых картинах, как «Убить Билла 2» Квентина Тарантино и «Черный список» Майкла Уоткинса, а также появился в сериале «Твин Пикс» Дэвида Линча. Артист болел ревматоидным артритом с четырехлетнего возраста.

Лихорадка Западного Нила — вирусное заболевание, которое в основном передается через укусы комаров. По данным ВОЗ, у 80 процентов инфицированных людей симптомы отсутствуют, однако вирус может приводить к интенсивному развитию неврологических болезней и впоследствии к летальному исходу.