У актера из «Лэсси» умер 19-летний сын

Британский актер Арчи Линдхерст, сын снявшегося в фильме «Лэсси» Николаса Линдхерста, скончался в Лондоне. Об этом сообщает The Independent.

Николас Линдхерст обнаружил тело сына в их доме. Отмечается, что погибший перед смертью боролся с болезнью, однако подробности его кончины не раскрываются. Арчи Линдхерсту было 19 лет.

Скончавшийся известен по одной из главных ролей в детском ситкоме «Так странно» (So Awkward). Он также появился в ситкоме «Непутевая учеба», выходившем с 2012 по 2014 год.

59-летний Николас Линдхерст также снялся в сериалах «Дэвид Копперфилд» и «Путешествия Гулливера».

27 сентября стало известно о смерти российского актера Никиты Логинова. Ему было 56 лет.