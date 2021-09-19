Умер актер из фильма «Человек-невидимка»

В Москве умер советский актер Игорь Бучко, сообщает РЕН ТВ.

Источник рассказал, что тело артиста было найдено благодаря его соседями, которые вызвали сотрудников экстренных служб, чтобы вскрыть дверь в квартиру Бучко, почуяв неприятный запах. Внутри действительно оказался мужчина без признаков жизни. Жена актера в это время время находилась за городом.

Артист известен благодаря своим ролям в 13 фильмах. Среди них — «Человек-невидимка», «У опасной черты», «Набат», «Коней на переправе не меняют», «Здесь, на моей земле», и другие.

Ранее стало известно о смерти 76-летнего актера Шухрата Иргашева, снявшегося в фильме «Дневной дозор». Дебют актера в кино состоялся в 1966 году — он снялся в фильме «Нежность» узбекского режиссера Эльера Ишмухамедова. В 1989 году он был удостоен звания народного артиста Узбекской ССР.