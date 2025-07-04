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21:27, 4 июля 2025Мир

В Британии появился новый заразный штамм коронавируса

UKHSA: В Британии появился новый штамм коронавируса XFG
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Senior Airman Samuel Colvin / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Великобритании появился новый заразный штамм коронавируса XFG «стратус». Об этом следует из данных британского агентства по здравоохранению (UKHSA).

«В секвенированных образцах наиболее распространенными штаммами были XFG и его субштаммы», — указано в сообщении. Подчеркивается, что «стратус» может быть более заразным, чем предыдущие версии коронавируса, поскольку мутации позволяют XFG обходить иммунную защиту.

Отмечается, что доля заболеваний вариантами XFG и XFG.3 в Британии с мая выросла в четыре раза и составила 40 процентов. Однако заболеваемость COVID-19 в целом по стране снижается.

Ранее ученые из США обнаружили новый коронавирус HKU5-CoV-2, который может быть всего в одной мутации от того, чтобы начать заражать людей.

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