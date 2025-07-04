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21:24, 4 июля 2025Из жизни

Любителей спиртного предупредили о жутком синдроме

Нарколог Холдин: Любителям алкоголя может грозить синдром внезапной смерти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Люди, злоупотребляющие алкоголем, могут стать жертвами синдрома внезапной смерти. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Нарколог объяснил, что при длительном употреблении алкоголя сердце у человека увеличивается в размерах. При этом из-за воздействия этанола сердечная мышца ослабевает, становится дряблой и не справляется со своими функциями.

Холдин рассказал, что подобное состояние называется алкогольной миокардиопатией, и данная патология может стать причиной скоропостижной смерти. Он отметил, что синдрому внезапной смерти предшествуют такие симптомы, как одышка, отеки, учащенное сердцебиение, а также боли в груди.

Ранее психиатр, нарколог Руслан Исаев объяснил россиянам, почему пляжный отдых нельзя сочетать с употреблением пива. Врач призвал любителей пива воздержаться от идеи утолять им жажду во время отдыха на пляже, поскольку этот напиток обладает сильным мочегонным эффектом, что грозит скрытым или явным обезвоживанием.

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