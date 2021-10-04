Умер известный режиссер-документалист Дмитрий Луньков

Скончался известный саратовский режиссер-документалист Дмитрий Луньков. Об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на министерство культуры Саратовской области.

Смерть кинематографиста наступила в понедельник, 4 октября. Мужчина умер на 86-м году жизни. Соболезнования выразило региональное министерство культуры. О времени и месте прощания будет сообщено позднее.

Дмитрий Луньков родился в Энгельсе 14 апреля 1936 года. На саратовском телевидении он начал работать в 1959 году. Перед съемками своего первого фильма успел побыть корреспондентом и редактором нескольких городских газет. В 1968 году создал студию «Саратовтелефильм».

За свою карьеру он снял более 60 документальных картин. В 1985 году за телефильмы «Трудный хлеб», «Страница», «Чего не хватает Донгузу?», «Николай Кулешов. Моя председательская жизнь», «Из жизни молодого директора» Луньков был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. В этом же году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Работы Лунькова входят в учебные программы ВГИКа и факультета журналистики МГУ. Режиссер являлся действительным членом Российской академии киноискусств «Ника».