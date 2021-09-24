Умер режиссер фильмов «Ноттинг Хилл» и «Доброе утро»

Режиссер Роджер Мишелл, снявший мелодраму «Ноттинг Хилл» с Джулией Робертс и Хью Грантом в главных ролях, умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает BBC News.

Причина смерти пока не раскрывается. По словам представителей кинематографиста, он скончался 22 сентября.

Роджер Мишелл родился в Южной Африке, позже его семья переехала в Великобританию. В 1995-м он снял фильм «Доводы рассудка», адаптацию одноименного бытового романа Джейн Остин, за что был награжден премией Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Самыми популярными его картинами стали «Ноттинг Хилл», которую режиссер снял в 1999 году, и «Доброе утро» 2010-го с Рэйчел МакАдамс и Харрисоном Фордом.

23 сентября стало известно о смерти американского режиссера Мелвина Ван Пиблза, прозванного «крестным отцом черного кино». Он скончался в своем доме в Нью-Йорке в возрасте 89 лет. Наиболее значимой работой в его карьере стал фильм «Свит Свитбэк: Песня мерзавца».