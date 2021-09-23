Умер «крестный отец черного кино» Мелвин Ван Пиблз

Умер американский актер, режиссер и музыкант Мелвин Ван Пиблз, которого называют «крестным отцом черного кино». Об этом сообщает BBC News.
Уточняется, что кинематографист скончался в своем доме в Нью-Йорке. Ему было 89 лет.
Режиссер Спайк Ли прокомментировал смерть коллеги словами: «Черт, мы потеряли еще одного гиганта!» Сын погибшего, актер и его давний творческий соратник Марио Ван Пиблз отметил, что отец «понимал значение изображения чернокожих людей». «Настоящее освобождение не означало подражание мышлению колонизатора. Оно означало умение ценить силу, красоту и взаимосвязь всех людей», — заявил Марио Ван Пиблз.
Его отец родился 21 августа 1932 года в Чикаго. Наиболее значимой работой в его карьере стал фильм «Свит Свитбэк: Песня мерзавца», который рассказывает о чернокожем персонаже, вступившем в противостояние с белыми полицейскими. Среди других лент, снятых Мелвином Ван Пиблзом, — «Человек-арбуз», «Призраки», «Эротические истории» и «Бемц, бемц, бемц!!!» В качестве актера он появлялся в картинах «Последний киногерой», «Бумеранг» и «Скорость падения».