Умер актер из «Секса в большом городе» и «Друзей»

Умер американский актер Уилли Гарсон (Willie Garson), известный по ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Друзья», ему было 57 лет. Об этом сообщил его приемный сын Нэйтен Гарсон на своей странице в социальной сети Instagram.

«Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого», — написал сын артиста.

Уилли Гарсон родился в 1964 году в городке Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Кроме «Секса в большом городе» и «Друзей» снимался в сериалах «Белый воротничок», «Твин Пикс», «Секретные материалы», «Квантовый скачок», «C.S.I.: Место преступления».

В начале сентября в Нью-Йорке умер актер из сериалов «Прослушка» и «Подпольная империя» Майкл Кеннет Уильямс (Michael Kenneth Williams), ему было 54 года. Он был найден мертвым в своей квартире в округе Бруклин. Тело обнаружил племянник артиста. В жилище пятикратного номинанта на премию «Эмми» была обнаружена «наркотическая атрибутика», что может указывать на смерть актера от передозировки.