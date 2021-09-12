Российская телеведущая умерла после болезни

В Екатеринбурге умерла известный журналист и телеведущая Анастасия Анисимова. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, где она занимала должность заместителя директора.

Ей было 43 года. Уточняется, что она ушла из жизни после продолжительной болезни.

На телевидение Анисимова пришла в 2001 году. Зрителям она была известна по программам «Кабинет министров», «Территория права», «Четвертая власть» и других. С 2015 года возглавляла отдел по связям с общественностью компании «Облкоммунэнерго», а с 2019 года отвечала за взаимодействие со СМИ в избирательной комиссии Свердловской области.

В апреле стало известно о смерти известного советского и российского актера и телеведущего Олега Марусева. Он умер на 77-м году жизни.

23 января в возрасте 87 лет умер американский телеведущий Ларри Кинг. Позднее его жена актриса Шон Кинг рассказала, что ее супруг умер не от коронавируса, как сообщалось первоначально, а от сепсиса. «К тому моменту он уже был готов к уходу, скажу я вам», — отметила она. По словам жены, Кинг не хотел умирать, но после стольких лет и перенесенных болезней мужу приходилось тяжело, особенно в последний год жизни.

