Жена Ларри Кинга назвала настоящую причину смерти телеведущего

Жена телеведущего Ларри Кинга актриса Шон Кинг (Shawn King) рассказала, что ее супруг умер не от коронавируса, как сообщалось первоначально. Настоящую причину смерти и последние слова телеведущего она раскрыла в беседе с журналистами Entertainment Tonight.

«Это была инфекция, это был сепсис. К тому моменту он уже был готов к уходу, скажу я вам», — отметила она. По словам жены, Кинг не хотел умирать, но после стольких лет и перенесенных болезней мужу приходилось тяжело, особенно в последний год жизни.

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Несмотря на это, 87-летний телеведущий смог излечиться от коронавируса. «Это (COVID-19 — прим. «Ленты.ру»), конечно, повлияло на него, и не связанная с вирусом инфекция в итоге добила его, но он ушел с боем», — отметила супруга.

Незадолго до смерти пара смогла пообщаться по видеосвязи через FaceTime. «Я люблю тебя, позаботься о детях», — процитировала последние слова телеведущего его жена.

Американский телеведущий умер 23 января в Лос-Анджелесе. Официально о причине смерти ведущего не сообщалось, но было известно, что незадолго до ухода у него обнаружили коронавирус. За последние несколько лет Кинг пережил инфаркт, развод и смерть собственных детей. С 1985 по 2010 год Кинг вел на CNN собственное шоу Larry King Live — главный телепроект в его карьере. Благодаря передаче он стал известен не только в США, но и в других странах мира.