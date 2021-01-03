Телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусом

Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник, близкий к семье журналиста.

«Ларри боролся с таким количеством проблем со здоровьем за последние несколько лет, и с этим он тоже борется, он чемпион», — рассказал собеседник издания. Известно, что 87-летний ведущий проходит лечение в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

В 2017 году телеведущий рассказал о борьбе с раком легких. В апреле 2019-го ему сделали ангиопластику, а в прошлом году он перенес инсульт.

С 1985 по 2010 год Кинг вел на CNN собственное шоу Larry King Live. Позднее он создал программу Larry King Now, которая выходит на Hulu и канале RT America. Кинг два раза удостаивался премии Пибоди, получил «Эмми», у него есть собственная звезда на «Аллее славы» в Голливуде.