Умер телеведущий Ларри Кинг

Американский телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщается в его Twitter-аккаунте.

Его компания Ora Media объявила в социальной сети о его смерти, написав, что ведущий скончался сегодня, 23 января, в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. В сообщении не указана причина смерти телеведущего.

Ранее сообщалось, что Кинг был госпитализирован с коронавирусом.

В 2017 году телеведущий рассказал о борьбе с раком легких. В апреле 2019-го ему сделали ангиопластику, а в прошлом году он перенес инсульт. С 1985 по 2010 год Кинг вел на CNN собственное шоу Larry King Live. Позднее он создал программу Larry King Now, которая выходит на Hulu и канале RT America. Кинг два раза удостаивался премии Пибоди, получил «Эмми», у него есть собственная звезда на Аллее славы в Голливуде.

