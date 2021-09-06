Умер актер из сериалов «Прослушка» и «Подпольная империя»

В Нью-Йорке умер актер Майкл Кеннет Уильямс (Michael Kenneth Williams), ему было 54 года. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их информации, звезда сериалов «Прослушка» и «Подпольная империя» был найден мертвым в своей квартире в округе Бруклин днем в понедельник, 6 сентября. Тело обнаружил племянник артиста. В жилище пятикратного номинанта на премию «Эмми» была обнаружена «наркотическая атрибутика», что может указывать на смерть актера от передозировки.

Свою карьеру Уильямс начал с работы танцора, он принимал участие в съемках видеоклипов и гастролях Джорджа Майкла, Мадонны, а также работал в качестве модели. В 2002 году Уильямс получил известность благодаря роли в телесериале «Прослушка», после чего стал появляться в эпизодах других американских сериалов. В 2010 году он получил главную роль в сериале «Подпольная империя», где снимался до 2013 года. Номинирован на премию «Эмми» 2021 года за роль второго плана в сериале «Страна Лавкрафта».

6 сентября стало известно о смерти французского актера Жана-Поля Бельмондо, ему было 88 лет. Причина смерти не уточняется. В 2001 году он перенес инсульт и не появлялся на экране на протяжении последующих семи лет.