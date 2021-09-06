Стало известно о приезде Бельмондо в Россию незадолго до смерти

Российский актер Александр Панкратов-Черный рассказал о приезде актера Жан-Поля Бельмондо в Россию незадолго до смерти. Об этом сообщает РБК.

Панкратов-Черный подчеркнул, что Бельмондо был замечательным артистом мирового масштаба. «Незадолго до кончины, уже тяжело больным, парализованным, он посетил Россию, потому что его предки, оказывается, из Украины. И вот он говорит: "Саша, мне недолго осталось жить, хочу посмотреть на места, откуда пошли мои корни". Самое интересное, что он сказал: я решил познакомиться с тобой, зная тебя как актера не потому, что мы коллеги, а потому что мне сообщили, что в Белоруссии был снята комедия "Украсть Бельмондо"», — поделился артист.

О смерти актера стало известно ранее 6 сентября. Бельмондо умер на 89-м году жизни, причина смерти не уточняется. В 2001 году он перенес инсульт и не появлялся на экране на протяжении последующих семи лет.

Жан-Поль Бельмондо — один из знаковых актеров французской «новой волны». Наибольшую известность ему принесла роль преступника Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании». Он также снимался в лентах «Чудовище», «Профессионал», «Ас из асов», «Человек из Рио», «Один шанс на двоих», «Женщина есть женщина», «Великолепный», «Безумный Пьеро» и «Одиночка».