Макрон назвал Бельмондо национальным достоянием Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актера Жан-Поля Бельмондо. Он высказался об артисте в своем Twitter-аккаунте.

Французский лидер назвал Бельмондо национальным достоянием страны, в котором каждый находил себя. «Он был полон смеха, громких речей и ловкости. Он был великим героем и узнаваемой фигурой, неутомимым смельчаком и мастером слова», — написал Макрон.

Вся галерея Умер великий французский актер Жан-Поль Бельмондо. Продолжить «На последнем дыхании» (À bout de souffle), 1960, режиссер Жан-Люк Годар Кадр: фильм «На последнем дыхании» 1 /13

6 сентября адвокат Бельмондо заявил о его смерти. Артист мирно скончался в своем доме в Париже в возрасте 88 лет. От чего именно он умер, юрист не уточнил.

Жан-Поль Бельмондо — один из знаковых актеров французской «новой волны». Наибольшую известность ему принесла роль преступника Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании». Он также снимался в лентах «Чудовище», «Профессионал», «Ас из Асов», «Человек из Рио», «Один шанс на двоих», «Женщина есть женщина», «Великолепный», «Безумный Пьеро» и «Одиночка».