Стало известно о последних днях жизни Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо в последние дни жизни был сильно утомлен, рассказал его адвокат

Адвокат Жан-Поля Бельмондо Мишель Годест рассказал о последних днях жизни актера. Об этом сообщает AFP.

Стало известно, что артист в последнее время испытывал сильную усталость. Он мирно скончался у себя дома, добавил юрист.

О смерти актера сообщалось ранее 6 сентября. Бельмондо ушел из жизни на 89-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Вся галерея Умер великий французский актер Жан-Поль Бельмондо. Продолжить «На последнем дыхании» (À bout de souffle), 1960, режиссер Жан-Люк Годар Кадр: фильм «На последнем дыхании» 1 /13

За свою жизнь артист сыграл более сотни ролей. Он прославился благодаря таким картинам, как «Профессионал» «На последнем дыхании», «Чудовище», «Человек из Рио», «Женщина есть женщина», «Великолепный», «Безумный Пьеро», «Баловень судьбы» и «Неизвестный в доме».

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и не появлялся на экране на протяжении последующих семи лет. В 2015 году он заявил об окончании актерской карьеры, но через два месяца пояснил, что все же открыт интересным предложениям.