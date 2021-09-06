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Умер Жан-Поль Бельмондо

AFP: актер Жан-Поль Бельмондо умер в 88 лет
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Умер актер французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает AFP.

Причина смерти не уточняется. Артисту было 88 лет.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года. Он дебютировал в кино в 1956 году. После роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» стал иконой кино «новой волны». Играл как в коммерческих, так и арт-хаусных лентах, всего исполнил около сотни ролей. С 2001 по 2008 годы не снимался из-за последствий перенесенного инсульта, затем вернулся на площадку. В 2015 году заявил об окончании своей кинокарьеры, но два месяца спустя сообщил, что передумал и готов рассмотреть предложения, если они поступят. Бельмондо становился лауреатом различных кинопремий. В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф.

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