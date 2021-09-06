Ален Делон высказался о смерти Бельмондо

Французский актер Ален Делон высказался о смерти своего коллеги — актера Жан-Поля Бельмондо. Он заявил об этом в эфире телеканала CNews.

«Я абсолютно подавлен... Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад», — поделился Делон.

О смерти актера стало известно ранее 6 сентября. Бельмондо умер на 89-м году жизни, причина смерти не уточняется. В 2001 году он перенес инсульт и не появлялся на экране на протяжении последующих семи лет.

Жан-Поль Бельмондо — один из знаковых актеров французской «новой волны». Наибольшую известность ему принесла роль преступника Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании». Он также снимался в лентах «Чудовище», «Профессионал», «Ас из Асов», «Человек из Рио», «Один шанс на двоих», «Женщина есть женщина», «Великолепный», «Безумный Пьеро» и «Одиночка».

