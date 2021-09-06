Впавший в кому 39 лет назад футболист умер

Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Адамс скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает The Mirror.

Адамс умер в палате госпиталя при университете города Ним утром в понедельник 6 сентября. Бывший спортсмен находился в коме на протяжении 39 лет.

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Француз сенегальского происхождения впал в кому в 1982 году. К этому привела ошибка анестезиолога во время операции Адамса на травмированном колене в Лионе.

Футбольная карьера Адамса продлилась 15 лет. Он представлял сборную Франции в период с 1972 по 1976 год, сыграв за национальную команду 22 матча. В чемпионате Франции Адамс в частности выступал за «Пари Сен-Жермен» и «Ниццу». В начале 1980-х он играл на любительском уровне.