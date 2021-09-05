Победивший рак футболист «Ювентуса» умер в возрасте 17 лет

Футболист молодежной команды итальянского «Ювентуса» Брайан Додьен скончался в возрасте 17 лет, сообщила пресс-служба команды в своем Twitter.

«"Ювентус" переживает эту трагедию вместе с семьей Брайана Додьена», — отмечается в публикации.

В 2015 году у игрока обнаружили рак. Француз Поль Погба, выступавший в то время за «Ювентус», посвятил Додьену гол в матче против «Торино». Кроме того, под игровую майку он надел футболку с надписью «Брайан, мы с тобой». В 2019 году Додьен победил онкологию и вернулся в футбол, а Погба вручил ему майку в качестве подарка.

Погба заявил, что информация о смерти Додьена стала самой печальной новостью».

«Мои мысли и молитвы — со всеми твоими близкими. Терять любимого человека всегда нелегко, но я никогда не забуду тебя», — написал он в своем Instagram.

Ранее итальянский футболист Марко Тампво скончался от сердечного приступа в возрасте 19 лет. Спортсмен почувствовал себя плохо через несколько дней после положительного теста на COVID-19. Родители игрока вызвали скорую помощь, но медикам не удалось спасти Тампво.