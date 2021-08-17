19-летний футболист умер после положительного теста на коронавирус

Футболист итальянского клуба «Атлетико Терме Фьюджи» Марко Тампво скончался в возрасте 19 лет. Об этом сообщает The Sun.

Спортсмену стало плохо спустя несколько дней после положительного теста на COVID-19. Родители вызвали скорую помощь, однако медикам не удалось спасти Тампво. Предположительная причина смерти игрока — сердечный приступ.

После сдачи положительного теста на коронавирус Тампво находился у себя дома в пригороде Рима. Состояние футболиста ухудшилось в воскресенье. Тампво выступал в Серии D — четвертом по силе дивизионе чемпионата Италии и одновременно высшем в любительском футболе.

В мае 2020-го стало известно о смерти боливийского игрока Дейберта Гузмана. Он умер от коронавируса на 26-м году жизни. Он представлял «Университарио Дель Бени», клуб одного из низших дивизионов чемпионата страны. Гузман должен был перейти в клуб элитного дивизиона чемпионата Боливии «Насьональ Потоси».