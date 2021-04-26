Испанский футболист умер в 20 лет

В Испании умер 20-летний футболист Луис Охеда Суарес. Об этом в Twiter сообщил «Лас-Пальмас», за юношескую команду которого выступал игрок.

Клуб выразил соболезнование семье умершего, но не сообщил о причинах смерти. Охеда Суарес находился в системе «Лас-Пальмаса» с 2017 по 2019 год. Клуб выступает во втором по силе испанском дивизионе — сегунде.

4 апреля 18-летний Никита Сидоров из молодежной команды клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» умер во время матча. Спортсмен потерял сознание, а оказавшиеся на поле врачи не смогли его спасти.

В январе аналогичный случай произошел с футболистом Алексом Аполинарио, выступающим за клуб третьего дивизиона чемпионата Португалии «Алверка». Бразилец потерял сознание во время матча и умер через несколько дней в больнице.