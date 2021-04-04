Российский футболист умер во время матча

Футболист молодежной команды клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» умер во время матча. Об этом сообщается в Instagram Орехово-Зуевского городского округа.

Спортсмен скончался во время встречи на стадионе «Торпедо». Отмечается, что он умер почти мгновенно, не успев дождаться помощи врачей. По информации «Спорт-Экспресса», погибшим стал 18-летний футболист Никита Сидоров.

Сидоров является воспитанником школы «Спартак-Орехово». Он выступал за молодежку «Знамя Труда» с 2019 года.

7 января бразильский футболист Алекс Аполинарио, выступающий за клуб третьего дивизиона чемпионата Португалии «Алверка», потерял сознание во время матча и умер в больнице несколько дней спустя. Несмотря на усилия медиков, спасти футболиста не удалось. Остановка сердца привела к смерти мозга.