Журналисты и поклонники Бельмондо начали собираться у его дома в Париже

Журналисты и поклонники умершего актера Бельмондо начали собираться у его дома в Париже

Журналисты и поклонники умершего актера Жан-Поля Бельмондо начали собираться у его дома в Париже. Видео появилось в Telegram-канале РИА Новости.

По сообщению канала, парижане собрались в седьмом округе на улице Сен-Пэр, где, предположительно, располагалась квартира, в которой в последние годы жил Бельмондо. На кадрах видно, как репортеры с камерами стоят у дома артиста, на том же месте собираются и почитатели таланта французского актера.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Жан-Поля Бельмондо, назвав актера национальным достоянием страны, в котором каждый находил себя. «Он был полон смеха, громких речей и ловкости. Он был великим героем и узнаваемой фигурой, неутомимым смельчаком и мастером слова», — написал Макрон.

6 сентября адвокат Бельмондо заявил о его смерти. Артист мирно скончался в своем доме в Париже в возрасте 88 лет. От чего именно он умер, юрист не уточнил.