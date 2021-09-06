Стендап-комик умер на 43-м году жизни от редкой формы рака

Британский стендап-комик Фил Джеррод (Phil Jerrod) умер на 43-м году жизни от редкой формы рака — саркомы. Об этом сообщает агентство талантов Off The Kerb в Twitter.

По данным агентства, 42-летний артист скончался у себя дома в минувшую субботу, 4 августа. В последние минуты рядом с ним была супруга Бек (Beck). «Фил был для всех нас хорошим другом, невероятно добрым и талантливым человеком, которого забрали слишком рано. Всем, кто его знал, будет его очень не хватать», — говорится в официальном заявлении.

Свои соболезнования выразили в Twitter комики Ниш Кумар (Nish Kumar) и Райс Джеймс (Rhys James). «Это ужасная новость. Он был великим комиком и прекрасным человеком», — написал Кумар. «Добрый человек и талантливый комик. Очень жаль», — отметил в свою очередь Джеймс.

Когда именно у артиста обнаружили рак, не сообщается.

Джеррод прославился в Великобритании как стендап-комик. Также он был участником британского юмористического шоу Mock the Week.