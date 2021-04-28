Умер герой мема про хохочущего испанца

В испанской Севилье скончался актер и комик Хуан Хойя Борха (Juan Joya Borja), известный по вирусному видео с хохочущим мужчиной. Актеру было 65 лет, сообщает издание ABC.

Отмечается, что причиной смерти героя мема стал внезапный рецидив болезни сердечно-сосудистой системы, из-за которой в 2020 году Хойя Борха лишился ноги.

Видеозапись с рассказом пожилого испанца о том, как он начал работать в прибрежном ресторане, была сделана в 2007 году. В ней комик по прозвищу Хохотун (El Risitas) рассказал о забавном случае, произошедшим с ним в один из первых дней на работе. По словам испанца, один из коллег посоветовал ему не мыть сковороды, а оставить на берегу моря, чтобы песок очистил их. Хуан прислушался к совету и на утро недосчитался почти двадцати сковород. Владелец ресторана отправил его за заменой, после чего Хуана в ресторане больше никто не видел.

Позднее ролик стал предметом для множества пародий. Пользователи соцсети подставляли свои истории вместо оригинальной, сопровождая их смехом героя мема.