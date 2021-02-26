Интернет и СМИ
 
Последние новости
Зеленский обратился к России
Мать выбросила детей из окна многоэтажного дома и спасла им жизнь
Появилось видео избиения музыканта «Машины времени»
Главный конкурент «Газпрома» начал продавать газ Китаю по-новому
Порошенко рассказал о планах Украины по возвращению Крыма
В Германии назвали четыре варианта будущего «Северного потока-2»
Милонов назвал легионеров в РПЛ генетическими мутантами
Россия вооружится «Авророй»
Россиянам покажут жизнь москвичей в трехкомнатной квартире с арендаторами
Новости партнеров
Прослушать новость

Умер герой мема «Ты втираешь мне какую-то дичь»

Перейти в «Мою Ленту»
Аркадий Давидович
Аркадий Давидович
Фото: Public Domain / Wikimedia

Умер герой мема «Ты втираешь мне какую-то дичь», афорист и писатель Аркадий Давидович. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на мэрию Воронежа.

Давидовичу было 90 лет. Как пишет РИА «Воронеж», писатель скончался в больнице, за две недели до смерти стало известно, что он болен коронавирусом. Заражение могло произойти от социальной работницы, которая ухаживала за Давидовичем. Почти полностью ослепший афорист нуждался в новой сиделке и обращался к воронежцам за помощью через YouTube.

Журналисты сообщают, что около четырех лет назад афорист узнал, что болен сразу несколькими онкологическими заболеваниями. Он хотел собрать деньги на лечение, продав свою квартиру, в которой организовал музей афористики, однако покупатель не нашелся.

Работы Давидовича в советское время выходили в сатирическом журнале «Крокодил» под псевдонимами «Юлий Цезарь», «Эрнест Хемингуэй», «Оноре де Бальзак», «А. Давид, французский писатель». Его афоризмы были включены в разные сборники.

Широкой аудитории писатель стал известен в 2015 благодаря мему «Ты втираешь мне какую-то дичь», родившемуся после вирусного видео с музыкантом Константином Ступиным. В ролике Давидович предлагал Ступину идею для бизнеса: продавать в Китай бутылки с жидкостью, подозрительно похожей на мочу. Задумка показалась Ступину странной и он отреагировал на нее фразой «ты втираешь мне какую-то дичь». Автор знаменитой фразы скончался в 2017 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
В Воронеже умер писатель-афорист Аркадий Давидович
«Когда думаешь о жизни, то много пишешь о смерти». Каким воронежцы запомнили Давидовича
Умер автор мема «Ты втираешь мне какую-то дичь»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0214 января
Геннадий Горин

«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»

Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
17:1922 февраля

Блогер нашел простой способ скрыть измену

14:5022 февраля

Вслед за Минаевым в Clubhouse заблокировали феминистку Лазерсон

13:5722 февраля

Скандальный телеведущий ответил обещавшему убить его недоброжелателю

Интернет и СМИ00:0313 декабря 2020

На темной стороне

Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
13:1722 февраля

Вечеринка с участием телезвезд в Испании привела к групповому изнасилованию

13:1122 февраля

Блогерша пожарила стейк на утюге и разозлила зрителей

11:5122 февраля

На картах Google обнаружили остров в форме пениса

Интернет и СМИ00:01 6 декабря 2020

«За вас с нами и за хер с ними!»

Российское шоу «Международная пилорама» взбесило иностранцев. Почему его невозможно смотреть?
11:2222 февраля

Ведущая «Слабого звена» попросила участника обматерить ее

06:5322 февраля

Юморист из «Кривого зеркала» признался в романе с проституткой

03:2722 февраля

Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы

Россия
Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиян
«Сказал, что найдет их и зарежет»
Кавказских подростков захлестнула мода на k-pop. За любовь к корейской попсе им угрожают расправой
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Более 40 тысяч москвичей получат социальную помощь благодаря городу и НКО
Едим смело
Можно ли заразиться СOVID-19 через продукты питания
В Минздраве назвали срок спада заболеваемости COVID-19
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
Все материалы
Мир
Оценены сроки одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
Стало известно о погибших при авиаударе США по Сирии
В немецком городе потеплело на 42 градуса за неделю
«После вируса нам предстоит борьба с мафией»
Из-за коронавируса мир пережил кризис и разгул преступности. Что ждет человечество после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
Армянская оппозиция попросит президента поддержать требования армии
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Оппозиция заблокировала армянский парламент
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
В МВД Украины назвали беспределом блокировку сотен российских сайтов
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Лидер армянской оппозиции призвал строить баррикады у парламента
Все материалы
Экономика
Основателя «Тараса Бульбы» объявили в розыск в СНГ
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 миллионов
Николай Фалин«Планируем расти и развивать бизнес»
Владелец ГК «Максимум» о перспективах рынка железнодорожных перевозок
В России решили хранить собственную рыбу в Японии
В Кремле объяснили неудачи в борьбе с бедностью
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Все материалы
Силовые структуры
В Ленинградской области в результате стрельбы в кафе погиб человек
«Воры уже не хотят тюремной романтики»
В России объявили войну криминальным авторитетам. На что они готовы, чтобы остаться на свободе?
Полицейским ужесточат статью за игнорирование звонка об убийстве россиянки
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Бойцы ОМОН оцепили монастырь опального схиигумена Сергия для розыска убийцы
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Обвиняемого в хищении денег российской сноубордистки доктора Блюма задержали
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Соседские разборки
Дерби «Ливерпуля» с «Эвертоном» и испытание «Арсеналом» для «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Все материалы
Культура
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Боевая единица
Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу
Девушка ночью гуляет одна
Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy
«Они дарили ощущение нормальной жизни»
История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова
Все материалы
Интернет и СМИ
Домашнее задание семилетнего ребенка поставило в тупик доктора наук
Пранкеры прикинулись соратниками Навального и поговорили с Amnesty International
«Устроил глобальную чистку»
 
В России возбудили дело против Моргенштерна после непристойной рекламы
Дерзость и молодость
Как российские стартапы выросли в эпоху пандемии?
Шнуров сравнил Соловьева в 2000-х и сейчас
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
«Крайне неустойчив и падок до женщин»
Дружба с Брежневым, устрицы в Париже и череда романов: как Черненко провел год во главе СССР
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
30-летний тренер раскрыла секреты идеального пресса
Многодетная мать похудела на 46 килограммов и стала выглядеть как Меган Маркл
Слониха ударила хоботом опытного сотрудника сафари-парка и убила его
Женщина приняла беременность за аппендицит и внезапно родила на парковке
Кошачий заклинатель
История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
Все материалы
Toyota начала строить город с «умными» домами и беспилотниками
Советская сила: уникальные экспериментальные МАЗы
От «ядерной гусеницы» до «Перестройки». Эти советские машины так и остались лишь яркими идеями
Chery стала давать пожизненную гарантию на двигатели
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 2
Десять вопросов для тех, кто любит автомобили так же, как мы
Hyundai Ioniq 5 установил рекорд по количеству предзаказов
Роберт Макнамара: великий автомобильный менеджер, о котором вы могли не знать
Самый необычный президент концерна Ford — лишь одна страница его биографии
Peugeot радикально изменила логотип
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы