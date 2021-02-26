Умер герой мема «Ты втираешь мне какую-то дичь», афорист и писатель Аркадий Давидович. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на мэрию Воронежа.

Давидовичу было 90 лет. Как пишет РИА «Воронеж», писатель скончался в больнице, за две недели до смерти стало известно, что он болен коронавирусом. Заражение могло произойти от социальной работницы, которая ухаживала за Давидовичем. Почти полностью ослепший афорист нуждался в новой сиделке и обращался к воронежцам за помощью через YouTube.

Журналисты сообщают, что около четырех лет назад афорист узнал, что болен сразу несколькими онкологическими заболеваниями. Он хотел собрать деньги на лечение, продав свою квартиру, в которой организовал музей афористики, однако покупатель не нашелся.

Работы Давидовича в советское время выходили в сатирическом журнале «Крокодил» под псевдонимами «Юлий Цезарь», «Эрнест Хемингуэй», «Оноре де Бальзак», «А. Давид, французский писатель». Его афоризмы были включены в разные сборники.

Широкой аудитории писатель стал известен в 2015 благодаря мему «Ты втираешь мне какую-то дичь», родившемуся после вирусного видео с музыкантом Константином Ступиным. В ролике Давидович предлагал Ступину идею для бизнеса: продавать в Китай бутылки с жидкостью, подозрительно похожей на мочу. Задумка показалась Ступину странной и он отреагировал на нее фразой «ты втираешь мне какую-то дичь». Автор знаменитой фразы скончался в 2017 году.