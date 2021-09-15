Режиссера российского театра уволили после сбора средств на туалет

Режиссера российского театра в поселке Мотыгино Красноярского края Дмитрия Туркова уволили после сбора средств на новый туалет, предназначенный для актеров и зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что руководство осталось недовольно тем, что Турков «высвечивает проблемы». С худруком не стали продлевать контракт, объяснив это тем, что он не справляется со своими обязанностями. При этом вместе с Турковым театр покинула и большая часть труппы, которая в настоящее время работает вместе с ним в городе Нягань.

О том, что драматический театр в поселке Мотыгино Красноярского края объявил сбор средств на ремонт туалета, стало известно в прошлом году. В объявлении работники театра отметили, что пользуются старым деревянным туалетом на улице. В уборной, расположенной внутри здания, отсутствовала канализация.

За три дня Турков, приехавший в Мотыгино из Санкт-Петербурга, собрал через краудфандинг нужную сумму в 300 тысяч рублей. Режиссер хотел провести ремонт в старом театре и превратить его в «международный культурный центр». Теперь средства, которые худрук смог собрать на «возрождение Мотыгино», он отправил проекту «Театр Села», который занимается созданием детского театра в Калужской области.