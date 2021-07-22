Из-за пандемии коронавируса в Театре имени Ермоловой начались массовые увольнения. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе учреждения пояснили, что решили провести кадровые изменения и пересмотреть рабочие процессы. «Все действия дирекции театра находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. Главная причина изменений — оптимизация ресурсов на фоне пандемии», — заявили в учреждении.

Ранее актриса Елена Папанова рассказала «Газете.Ru», что руководство театра вывело из репертуара несколько постановок с ее участием, а затем и вовсе уволило ее после 44 лет работы. Дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова пожаловалась, что причиной ее увольнения назвали «незадействованность в репертуаре». При этом артистка была готова к работе.

Она отметила, что решение руководства носит экономический характер, однако указала на то, что в театр все чаще приглашают молодых актеров и привлекают приглашенных звезд. По словам Папановой, под сокращение попали 22 из 90 членов труппы. Артистка подчеркнула, что ее бывшие коллеги намерены бороться за свою работу.