Театр Ермоловой отменил спектакли с Меньшиковым из-за состояния его здоровья

Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой отменил спектакли с художественным руководителем, актером Олегом Меньшиковым из-за состояния его здоровья. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте театра.

Отмечается, что отменяются все спектакли с участием Меньшикова, запланированные на ноябрь. Подробностей о состоянии здоровья актера не приводится. Сообщается, что деньги за отмененные представления можно будет вернуть в кассе театра до 6 декабря.

Олег Меньшиков — советский и российский актер, режиссер и педагог. Известен по таким картинам, как «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Статский советник», «Легенда № 17», «Гоголь». Народный артист Российской Федерации. Руководит театром имени Ермоловой с 2012 года.